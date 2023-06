Novate, il cantiere infinito "Aprirà entro fine mese la passerella pedonale"

di Davide Falco

Ponte ciclopedonale di via Brodolini, l’M5s chiede informazioni sull’apertura, il Comune risponde. Il 19 marzo 2023 è stata posizionata la nuova passerella ciclopedonale a scavalco di via Brodolini, che consente di raggiungere in sicurezza il parco Polì dal centro della città. La struttura precedente, realizzata con legno, è stato smantellata parecchi mesi fa, perché ritenuta pericolosa e ammalorata. Nonostante a marzo ci sia stata l’inaugurazione da parte del Comune e dell’azienda che ha eseguito i lavori di posizionamento, il nuovo ponte ciclopedonale non è stato ancora aperto, perché vanno fatti controlli di sicurezza e di posizionamento.

"Sono passati ormai quasi tre mesi e la passerella risulta ancora inibita all’utilizzo dei cittadini. Sono presenti transenne per impedire il transito delle persone, ma queste vengono spesso spostate e scostate, per passare sul ponte, creando situazioni pericolose. Chiediamo al sindaco e agli assessori competenti di illustrare lo stato di avanzamento dei lavori, di spiegare i motivi della dilatazione dei tempi e di precisare le tempistiche per l’apertura definitiva della passerella ciclopedonale", spiega Rita Ramponi, capogruppo del M5s di Novate. In Consiglio comunale è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Zucchelli, comunicando che la nuova passerella ciclopedonale è stata ultimata ed è ora avviata alla fase di collaudo, operazione necessaria trattandosi di una nuova opera in acciaio. "Sentiti il Rup e il direttore dei lavori, posso, comunicare che il tempo trascorso è stato necessario per ultimare le fasi propedeutiche al citato collaudo, in particolare, successivamente alla posa della passerella, si è proceduto alla ricostruzione delle rampe di raccordo est-ovest e alla realizzazione del nuovo impalcato in calcestruzzo soggetto a maturazione. In questi giorni sono in via di completamento i collaudi", spiega l’assessore Zucchelli. Il 14 giugno è stato effettuato il collaudo statico vero e proprio, mentre il giorno successivo è stato eseguito quello dinamico, entrambi con esiti positivi. "Entro la prossima settimana saranno eseguiti i lavori di manutenzione delle staccionate di legno che proteggono le rampe di accesso, ultimo intervento prima di riaprire al pubblico il passaggio che, ragionevolmente, potrà avvenire entro fine giugno", conclude Luigi Zucchelli.