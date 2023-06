Notte XL a Vimodrone, 100 attività commerciali pronti a rilanciarsi con artisti, cabaret e intrattenimento

Notte "XL" per rilanciare più di 100 attività commerciali oltre l’inflazione. A Vimodrone lo shopping fino alle ore piccole con artisti di strada, cabaret e intrattenimento si chiama così, ma è ma classica notte bianca che quest’anno viene anticipata a sabato, mentre di solito l’appuntamento era a settembre. Attrazioni speciale, "Piano city", tre concerti con pianoforte sospeso a tre metri da terra nella centralissima piazza Unità d’Italia (21.15-22.15-23.15) e l’esibizione di mandolini firmata Industria Scenica davanti alla biblioteca alle 21.30 che si cimenteranno con le colonne sonore più celebri del cinema che hanno fatto sognare generazioni di pubblico.

Evento organizzato come sempre dal Comune e dagli esercenti in stretta collaborazione, "ci lavoriamo da tempo - spiega il sindaco Dario Veneroni -. L’obiettivo è valorizzare le nostre vetrine presidio sociale e di sicurezza".

Un tema delicato che riguarda "la vivacità di tutti i quartieri e la qualità della vita per tutte le fasce della popolazione, soprattutto per gli anziani e per il loro desiderio di autonomia". Dietro alla kermesse "c’è tutto questo". Sempre in centro si terranno i mercatini degli hobbisti, mentre in via Sant’Ambrogio (ingresso dal lato di Villa Torri) ci sarà la mostra con le opere dei pittori di casa e laboratori per bambini dai 2 ai 6 anni "Impronte Naturali" (dalle 19 alle 23.30) a cura della cooperativa sociale Koinè e Dj set in via 4 Novembre. "Per una notte i negozi sono protagonisti, hanno cioè l’occasione di promuovere i loro prodotti e la loro storia", ancora il primo cittadino. L’appuntamento si alterna ai "Giovedì dei commercianti", ultima tappa il 29 giugno con saracinesche alzate fin a tardi, musica e divertimento per tutti.

Barbara Calderola