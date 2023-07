Notte In, acquisti sotto le stelle

Musica e shopping sotto le stelle: torna la Notte In, la notte bianca in versione melegnanese. Appuntamento oggi dalle 19 all’1, quando il centro storico chiuso al traffico ospiterà un ampio ventaglio di eventi all’insegna della socialità. Tra le piazze IV Novembre, Garibaldi e Risorgimento si snoderanno concerti ed esibizioni musicali, mentre dalle 18 alle 20 in piazza Vittoria i bambini potranno divertirsi con lo schiuma party. Ci sarà la possibilità di giocare a pick-ball, cenare nei locali della città e fare shopping nei negozi aperti per l’occasione. Organizzato dal Comune in accordo con la sezione locale di Confcommercio, l’evento rappresenta una vetrina per il commercio locale.

A.Z.