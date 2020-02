Milano, 16 febbraio 2020 - Una serata per dire "no" alla diffidenza, alla discriminazione e alle paure, dopo l'epidemia di Coronavirus in Cina. Sì, perché l’ignoranza e la disinformazione possono fare più paura di qualsiasi malattia. Nella sola Milano le attività di ristorazione cinese si aggirano intorno a 1.500 e, al momento, sono gli esercizi più colpiti dalla psicosi. Eppure, mangiare cinese non è pericoloso. Per questo, il 20 febbraio si terrà 'La notte delle bacchette'.

La serata, nata dalla collaborazione di Lorenzo Biagiarelli con un gruppo di ristoratori cinesi (Ravioleria Sarpi, Ramen a Mano, Wonton, Le nove scodelle, Mao Hunan, Kanji Fusion e relativi gruppi) si propone di fare solidarietà attraverso il coinvolgimento di ristoranti, sale da tè, enoteche, gastronomie. Ogni locale offrirà un piatto solidale e devolverà il 50% del ricavato per sostenere una delle comunità duramente colpite dal Coronavirus. Contemporaneamente, sui social, è stata lanciato l’hashtag #bacchettechallenge, la sfida che consiste nel filmarsi mentre si spostano nove oggetti (anacardi, ravioli, ma anche chicchi di riso) da una ciotola all’altra, scandendo a ogni passaggio una lettera della frase “Forza Cina”, e taggando nove amici.

Per scoprire la lista aggiornata dei locali partecipanti segui i canali social facebook.com/lanottedellebacchette @lanottedellebacchette e per maggiori informazioni scrivi a lanottedellebacchette@gmail.com