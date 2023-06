Notte bianca Shopping sotto le stelle

Tutto pronto a Bollate per la "Notte Bianca", promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e la Confcommercio, che si terrà domani. Si icomincia alle 19 con un ricco programma di eventi per grandi e bambini. Tantissime le adesioni: oltre 50 negozi che resteranno aperti, 20 associazioni coinvolte, 10 commercianti che propongono attività varie e mini eventi, 15 punti di intrattenimento, un’area per i più piccoli e attività proposte dalle associazioni sportive, ben 7 punti musica tra i quali un djset gestito da Radio Brianza Sound. La manifestazione si svolgerà nelle vie Matteotti, Sartirana, Roma e Cavour e nelle piazze Martiri della Libertà, Aldo Moro, San Francesco e Carlo Alberto dalla Chiesa. Tutte queste strade saranno chiuse al traffico a partire dalle ore 18 del 24 fino alle 2 del 25. "Siamo molto soddisfatti del coinvolgimento ampio di associazioni e commercianti del nostro territorio - commenta l’assessore al Commercio Lucia Rocca. In tanti si sono messi in gioco, insieme a noi, per la buona riuscita di una serata importante per tutti perché rappresenta un momento di festa e di vitalità per la nostra città". Ro.Ramp.