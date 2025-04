Nord Milano a caccia di universitari. A Cologno un nuovo studentato

Anche Cologno Monzese vuole il suo studentato. Del resto, il sindaco Stefano Zanelli non ne aveva fatto mistero appena insediato, quando l’Amministrazione aveva iniziato la revisione del piano di riqualificazione dell’ex Torriani. Oggi, però, il Comune ha fatto un passo avanti, con l’avvio di una collaborazione proprio per studiare se, come e soprattutto dove poter localizzare la casa degli universitari sul territorio. Tra gli ultimi atti, infatti, la Giunta ha approvato uno schema di convenzione insieme al dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito del Politecnico di Milano. All’ateneo meneghino spetterà il compito di fare "scouting" di location possibili.

"Si tratta di una collaborazione di ricerca, finalizzata allo sviluppo di azioni esplorative con l’obiettivo di verificare la possibile realizzazione, a Cologno Monzese, di una nuova struttura di residenzialità universitaria", ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Verzino. Con tre fermate della metropolitana, lungo la linea verde, l’accesso alla tangenziale e una moltitudine di servizi, Cologno si candida a diventare una delle posizioni privilegiate e preferite per i fuori sede che non trovano un alloggio a Milano. Già negli ultimi anni, la biblioteca civica è stata riqualificata, ampliata e potenziata e un nuovo servizio proprio dedicato agli studenti sorgerà in centro nell’area ex Torriani.

Del resto, Sesto San Giovanni fa scuola: l’hinterland può diventare la meta preferita di universitari e operatori. In via Milanese, dove prima c’era la centrale dell’Enel, procedono spediti i lavori per lo studentato di 14 piani da 500 posti letto, che sarà inaugurato nell’anno accademico 2026-27 con un investimento del privato di 57 milioni di euro. Ci saranno anche 72 posti per il diritto allo studio, con prezzi calmierati per le famiglie con meno possibilità. L’immobile avrà anche 200 metri quadri di biblioteca multimediale, accessibile anche ai non residenti nello studentato. Sarà la terza struttura in città dopo quella già esistente di via Mantova e quello in costruzione in via Acciaierie sulle ex Falck. "Stiamo lavorando per avere un quarto studentato nella zona Marelli, riconvertendo l’ex Impregilo - annuncia l’assessore all’Urbanistica di Sesto -. In questo modo, arriveremo a offrire, entro i prossimi tre anni, almeno 3.000 posti letto per gli studenti fuori sede".