Nonostante i rincari dei biglietti Le aziende di trasporto alla Regione "Altri fondi o taglieremo le corse"

di Giambattista Anastasio

I rincari dei biglietti e degli abbonamenti del trasporto pubblico – già approvati dalla Giunta regionale e in vigore dal prossimo settembre – non saranno sufficienti a far tornare i conti delle aziende, che quindi chiedono alla stessa Regione di stanziare ulteriori fondi per non esser costrette a tagliare le corse già dall’autunno. Questo, in sintesi, il contenuto della lettera inviata martedì a Palazzo Lombardia dai presidenti regionali di Anav e Asstra, nell’ordine Massimo Locatelli e Marco Medeghini, due delle maggiori associazioni di rappresentanza delle aziende di trasporto. La seconda, in particolare, ha come presidente nazionale Andrea Gibelli, pure presidente di FNM Spa, una controllata della Regione Lombardia.

La missiva è focalizzata in particolare sul trasporto su gomma, che ha beneficiato di un adeguamento delle tariffe del 4,81%, e vi si legge quanto segue: "La situazione del Tpl lombardo (gomma) afferente al 2023 necessita di contributi aggiuntivi straordinari da parte di Regione Lombardia (...) allo scopo di mantenere, quantomeno, il livello di servizio attuale". "Solo per fornire un esempio – si legge sempre nella stessa lettera –, l’Agenzia di Bergamo ha calcolato che, in assenza di integrazioni delle risorse, a partire dal prossimo settembre potrà conseguire un taglio di servizio (nel caso peggiore) pari al 4,8%".

Le associazioni sottolineano, poi, che "la legge statale di bilancio 2022 ha previsto un incremento della dotazione del Fondo Nazionale Trasporti (FNT) per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Tpl, anche ferroviario, pari a 200 milioni per il 2023". Da qui la richiesta: "Le associazioni ritengono utile venga definita al più presto destinazione e impiego della somma incrementale del FNT di competenza della Regione stessa (intorno ai 34 milioni di euro) utile a titolo parziale di copertura degli aumenti sopraddetti e, contemporaneamente, avere però anche una realistica prospettiva di quale altro intervento sarà realizzato per completare la copertura medesima".

Anav e Asstra Lombardia ribadiscono che l’afflusso di passeggeri sui mezzi pubblici resta critico: "Nel Tpl il livello delle entrate tariffarie che si registra nel corrente 2023 è ancora lontano dall’essere tornato nelle misure pre-Covid. Mediamente nel primo semestre 2023 sul primo semestre 2019 si attesta ad un meno 5% per il servizio urbano e ad un meno 6% per il servizio extraurbano. Questo risultato di progressivo riavvicinamento ai ricavi tariffari ante-Covid solo in parte è però generato dal recupero di utenza: per una parte significativa è infatti frutto degli incrementi tariffari maturati per gli adeguamenti Istat appalicati dal 2019 al 2022 (pari all’8%)".

