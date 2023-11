"Non un intralcio ma opportunità"

"Si tratta di un esperimento teso a rovesciare il paradigma secondo cui i cantieri producono solo disagi e intralciano la didattica, gli studenti e i docenti mi sono sembrati molto ricettivi e hanno colto l’occasione di trasformare un potenziale problema in un’opportunità. Se i risultati, come penso, saranno positivi pensiamo di replicare questo modello anche in altre scuole che nei prossimi anni saranno oggetto di riqualificazione nell’ambito del Pnrr". È questo il commento del consigliere delegato all’edilizia scolastica di Città metropolitana di Milano, Roberto Maviglia, che ieri mattina ha partecipato all’avvio del progetto con una promessa, "ci vediamo a dicembre 2024 per inaugurare il nuovo edificio".

Con sei aule, tre laboratori, uno spazio per esposizioni, la nuova ala del liceo Fontana sorge all’interno del cortile, nell’area tra via Allende e via Monzoni e sarà collegata con la parte già esistente tramite una pensilina. Una caratteristica della nuova ala sarà la presenza di grandi finestre per collegare lo spazio interno con l’ambiente esterno. La progettazione ha posto una particolare attenzione all’aspetto ambientale e di prevenzione da inquinamento da gas radon, mediante l’adozione di moderne tecnologie per il contenimento dei consumi energetici, la riduzione dell’impatto sulle risorse idriche e il controllo delle emissioni di gas a effetto serra. Ro.Ramp.