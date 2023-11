Non solo pugni e schiaffi. La violenza è psicologica sessuale ed economica

Un 25 novembre per Giulia Cecchettin e per tutte le altre vittime della violenza dei loro uomini, o dei loro ex. Flashmob, spettacoli, eventi, riflessioni: la Martesana fa rumore contro la piaga che registra numeri in crescita anche sul territorio, più di mille casi seguiti dalla task-force della Rete viola in cinque anni, il network dei 28 Comuni della zona ha aperto sportelli e accoglie mogli e fidanzate maltrattate. Domani, doppio appuntamento con performance di strada aperte a tutti, a Vimodrone con “lo striscione di striscioni“, una serie di messaggi da unire contro il dilagare dei femminicidi in piazza Unità d’Italia alle 15, e a Cernusco con il murale collettivo in via Da Vinci sul quale tutti potranno lasciare la propria impronta, alle 10. Due eventi simbolici per scuotere le coscienze contro ogni forma di discriminazione. Oggi pomeriggio a Trezzo ci sarà il Cineaperitivo (nella sala nel parco del “Giardino dei Gelsi”, ex pro loco, alle 17.30), mentre in mattinata alla scuola media di via Nenni si terrà “Neanche con un dito”, un momento di confronto aperto alle famiglie e alla città. Domani, spettacolo teatrale al “Portico” (via Monsignor Grisetti), alle 21. In scena, “Paura non abbiamo“, canti popolari e letture di brani dedicati alla condizione femminile del Coro “Pane e guerra“. Domenica, sempre al Giardino dei Gelsi, si potrà visitare “Caldi abbracci“, la mostra dei lavoretti del laboratorio Donna inclusiva e anche saperne di più sul progetto. Sul Naviglio è in arrivo anche la brochure “Sola Mai” con tutti i i numeri utili per chiedere aiuto. "“Voci di donna”, la rassegna che riunisce le iniziative, investe nella cultura della parità e del rispetto – dice Debora Comito, assessore alle Pari opportunità a Cernusco –. Informazione e sensibilizzazione contribuiscono a creare una comunità capace di sostenere chi in questo momento teme per la propria vita fra le pareti domestiche".

Ovunque rimbalzeranno i numeri delle vessazioni subite in casa: da gennaio a settembre le richieste di aiuto alla Rete Viola sono state 145, per 118 vittime è cominciato il percorso di rinascita, 9 sono state accolte in case rifugio. Nel 74% dei casi c’è stata un’aggressione a pugni e schiaffi, nel 95% pressioni psicologiche, per il 19% invece l’aggressione è anche sessuale, per il 13% economica. È contro tutto questo che il territorio lotta, l’obiettivo è "fare squadra per sconfiggere la brutalità". Il 22 ottobre, la camminata “Non chiudere gli occhi“ (nella foto) ha aperto la lunga carrellata delle iniziative di casa, l’assassinio di Giulia ha acceso l’ultimo faro sulla situazione.