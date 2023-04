Non solo “Bella ciao“: cortei e approfondimenti

Una vera giornata di festa quella che inizierà alle 9,15 in piazza della Resistenza, dove partirà il corteo per le vie del Quadrilatero con la deposizione delle corone. Nel corso della mattinata ci saranno anche le premiazioni degli alunni delle scuole cittadine, che hanno partecipato al concorso che è stato istituito in memoria di Angelo Villa e che ha messo in palio delle borse di studio. Seguirà un momento musicale della banda giovanile comunale e del coro "Questo è il fiore del partigiano", prima degli interventi istituzionali e della chiusura della cerimonia con l’inno di Mameli. A Cusano Milanino la Festa di Liberazione inizierà con il tour delle corone alle 9,15 da piazza XXV Aprile: il corteo per i monumenti della città sarà accompagnato dal corpo musicale Santa Cecilia, che si esibirà in piazza Allende. Qui alle 10,15 ci saranno i discorsi dell’amministrazione e dei rappresentanti dell’Anpi provinciale e cittadino. È inoltre allestita la mostra "Sulla strada della memoria", che è visitabile nella biblioteca civica. La.La.