"Non siamo la pattumiera di Milano"

"Basta bugie! L’Amministrazione di centrosinistra organizzi un Consiglio aperto e dica ai cittadini cosa ne pensa del progetto. Non siamo la pattumiera di Milano". Il progetto in questione è quello presentato da Cap per trasformare il depuratore di Pero in bioraffineria per il trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e dei fanghi di depurazione. Ad alzare la voce è il circolo di Fratelli d’Italia che accusa la Giunta di Maria Rosa Belotti, esponente del Pd, di non dire la verità fino in fondo su un progetto che preoccupa molto i cittadini. "Dopo avere mentito spudoratamente e nascosto ai cittadini, per ben due anni, l’esistenza del progetto, Vanni Mirandola, assessore da 27 anni, dimentica di dire ai cittadini che il Comune ha mai detto No alla costruzione dell’impianto rifiuti Forsu voluto dal Cap Holding, dalla Città Metropolitana e dal Pd milanese - spiegano gli esponenti di Fli -. Il Comune di Pero ha fatto solo delle osservazioni e ha chiesto di coordinarsi con i Comuni vicini. Inoltre abbiamo saputo che il 16 marzo il Comune ha organizzato un sopralluogo con i Comuni presso l’area per mostrare l’impianto di trattamento per trattare 65mila tonnellate annue di rifiuti organici e liquami". Per l’opposizione c’è poca chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini e soprattutto il territorio è già penalizzato per la presenza del termovalorizzatore, il depuratore, autostrade e tangenziali e non ha bisogno di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti. Da qui le richieste al sindaco, "mandi subito una lettera a Cap e a Città Metropolitana per dire che è contrario al progetto, firmi un’ordinanza che vieti il transito permanente di camion che trasportino rifiuti".

Roberta Rampini