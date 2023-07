"Non sarà shopping compulsivo, ma ragionato e più mirato"

Il momento è difficile, ma c’è comunque ottimismo per questi saldi. Lo dice Fabrizio Gironi, presidente dell’associazione territoriale Confcommercio di Sesto San Giovanni, che comprende anche i Comuni limitrofi del Nord Milano. "Quest’estate potrebbero addirittura essere più promettenti – spiega –. Il meteo ballerino di queste settimane ha portato molti negozianti ad avere i magazzini più carichi e forniti e questo potrebbe portare beneficio". I clienti potrebbero, così, essere più invogliati dalle occasioni da scovare grazie agli sconti. "È vero, le famiglie sono caricate dai rincari delle bollette, dall’inflazione, dai costi extra dei generi alimentari. E ci sono le vacanze che portano via un budget consistente – ragiona il rappresentante dei commercianti –. Non sarà uno shopping compulsivo, ma ragionato e più mirato. In ogni caso, ci aspettiamo un andamento discreto". I bassi consumi nell’avvio della stagione, soprattutto per alcuni prodotti più estivi, potrebbero essere un motivo di favore per i saldi. "Gli esercenti dovranno anche prendere confidenza con la nuova normativa. Alcuni temono di fare scontistiche più spinte per non incorrere in errori, contestazioni e, quindi, sanzioni". Mentre si auspica che il periodo degli sconti possa risollevare le vendite, va avanti la progettazione per rafforzare il commercio locale. "A Cinisello da un anno esiste un tavolo di lavoro operativo e aperto a più soggetti, come ad esempio Confindustria. Non ha mai smesso di lavorare e stiamo progettando iniziative interessanti, ad esempio puntando sulla formazione anche in sinergia con le scuole professionali". C’è poi il rafforzamento dei Distretti del commercio sia a Cinisello che a Paderno, dove il Comune ha ottenuto da Regione oltre 600mila euro. Stasera a Paderno l’iniziativa “Let’s shop and fun”, un’isola pedonale al Villaggio Ambrosiano con la possibilità di fare acquisti nei negozi di vicinato che saranno aperti dalle 19 fino alle 23,30.

Laura Lana