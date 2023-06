"Non elimineremo documenti storici Preoccupazione senza fondamento"

Con una richiesta di accessi agli atti, inviata dagli avvocati di alcune famiglie della scuola media Vivaio al preside e - per conoscenza - alla Soprintendenza, alla Corte dei Conti, all’Ufficio scolastico regionale e al Comune, finisce sotto la lente anche l’archivio dell’istituto, che entro fine mese dovrebbe traslocale in viale D’Annunzio. I genitori, in particolare, avevano espresso preoccupazione "per la salvezza degli archivi, preziosissimi beni culturali inalienabili, tutelati dalla legge". "Mi chiedo quali siano i fondamenti di tale preoccupazione - risponde il reggente della scuola, Lorenzo Alviggi -. Partendo dal presupposto che, come previsto dal decreto legislativo 422004, lo smaltimento dei documenti scartabili sarà preceduto da una richiesta di autorizzazione alla sovrintendenza archivistica, è evidente che non è intenzione della attuale amministrazione eliminare documenti storici della scuola o atti per i quali è prevista la conservazione illimitata; obiettivamente stupisce che si possa pensare il contrario".

"Rassicuro - prosegue Alviggi - che non sarà eliminato nulla del patrimonio storico e culturale della Vivaio, a meno che qualcuno in questa scuola possa annoverare tra i “beni culturali inalienabili” anche i quintali di verifiche svolte dagli alunni cinque o più anni fa, per i quali il Massimario di conservazione e scarto per le istituzioni scolastiche prevede la scartabilità dopo un solo anno".

Si.Ba.