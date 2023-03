"Noi maldestri davanti alla vita Possiamo imparare da Calvino"

di Diego Vincenti

Una mente pura. Innocente. Da bambino. Che improvvisamente si muove oltre i limiti angusti del proprio corpo. Accompagnando per mano in un viaggio fra le opere calviniane. Dove si racconta di poesia, diversità, autodeterminazione. Questo il cuore di "sCalvino – o della libertà", il nuovo progetto di Mario Perrotta. Un monologo. Nel classico stile poliedrico dell’attore e drammaturgo pugliese. Da stasera a domenica al Teatro Carcano.

Mario, perché Calvino?

"È un autore che adoro e so bene quanto abbia influito nel modellare le mie idee. Ma non pensavo di fare un lavoro su di lui. Stavo invece riflettendo sul tema della libertà in senso illuministico, oggi così alle corde nella società occidentale. Solo che mi sono presto reso conto che gli interrogativi che mi stavo ponendo sono gli stessi su cui ha sempre lavorato Calvino. E a quel punto ho deciso di provarci".

In che direzione?

"Cercando un personaggio che potesse fare da filtro, diventando contenitore del pensiero e delle opere. E lo spunto iniziale mi è venuto da un breve ritratto che compare ne "La giornata d’uno scrutatore". È uno degli abitanti del Cottolengo di Torino, dove all’epoca avevano aperto questo seggio in cui Calvino – già famoso – aveva chiesto di poter lavorare. Esperienza da cui peraltro uscì folgorato e ferito per quello che vi succedeva. In una paginetta del libro racconta appunto di questa figura, quasi un vegetale sprovvisto di qualsiasi libertà: fisica, cognitiva, etica".

Che voce ha dato a quest’uomo?

"Una sorta di ipercoscienza calviniana, con cui lui attraversa il pensiero dell’autore interrogandosi sulla libertà. E io sul palco lo faccio con ogni strumento che ho a disposizione. Arrivo perfino alla spoken word di Kae Tempest".

È un dialogo con la disperazione?

"Sì, ma è sentimento che riguarda prima di tutto i cosiddetti normali. Perché quello che davvero emerge è quanto siamo inopportuni alla vita, maldestri di fronte all’esistenza. D’altronde se non ci si sofferma sul suo stile così brillante e leggero, Calvino è un autore dal pessimismo angosciante. Con però delle armi che ci sarebbero molto utili oggi".

A cosa sta pensando?

"Alla sua ironia e al suo sarcasmo, che gli permettono di far tornare le cose anche di fronte alle storture del mondo. Io ad esempio non lo so fare, mi arrabbio e basta. E il mondo stesso mi pare sempre più incazzato. Inoltre Calvino aveva capito parecchie cose che sarebbero successe di lì a qualche decina d’anni, proprio come Pasolini. Anche se i due, nonostante fossero entrambi di sinistra, erano del tutto antitetici".

E lei come artista si sente libero?

"Lo sono senz’altro nel potermi permettere di non accontentarmi, di non dover rifare me stesso. Poi, certo, il singolo progetto può venire bene o male, su questo si può discutere. Ma di fronte al fatto che vedo tanti colleghi ripetere da anni sempre la stessa cosa, io mi sento libero di proporre quello che voglio. E di farlo un po’ come mi pare".