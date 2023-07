"Noi e i nostri fratelli speciali" Bambini e ragazzi si raccontano

di Francesca Grillo

Sono emerse riflessioni, criticità e spunti per migliorare il rapporto familiare, durante il ciclo di incontri organizzato da Fondazione Sacra Famiglia per i “siblings“, bambini e ragazzi che hanno un fratello o una sorella disabile. Un percorso, suddiviso per età, a partire dai piccoli di sei anni fino ai ventenni, per esplorare le loro esigenze, capire i loro pensieri e bisogni. Un’iniziativa importante, condotta dalle psicologhe Cecilia Carenzi, Paola Lotti e Stefania Vacca. Un’esperienza che ha arricchito tutti, sia coloro che hanno partecipato, sia chi ha guidato bambini e ragazzi a tirare fuori pensieri e sogni, e che, vista la grande richiesta, "tornerà presto con una seconda edizione", assicurano da Fondazione Sacra Famiglia.

"Il clima è stato coinvolgente e positivo, i partecipanti si sono sentiti liberi di esprimere contenuti intimi e significativi. Se non si fossero fidati, non sarebbe successo", spiega Lotti. "Per loro – aggiunge Carenzi – è stato fondamentale avere uno spazio dedicato, anche perché i fratelli con disabilità hanno sempre spazi e posti dedicati, loro no. Hanno capito che era il loro momento, nel quale essere ascoltati nella loro individualità".

Secondo gli esperti, i partecipanti hanno la sensazione che "il fratello con disabilità sia al primo posto. Non lo dicono però con rabbia o risentimento – sottolinea Lotti – ma con profonda consapevolezza. Altri esprimono sentimenti di vergogna quando i fratelli hanno comportamenti bizzarri o poco accettati, o ancora qualcuno ha espresso senso di colpa per le belle esperienze che loro possono vivere e i fratelli no".

Quello che viene fuori, da tutti, è una forte sensibilità. "Dopo averli ascoltati – ancora Lotti – abbiamo legittimato i loro sentimenti e sensazioni, anche negativi. Rabbia, vergogna, persino il desiderio a volte di scappare sono vissuti emotivi leciti. Molti avevano bisogno di sentirselo dire". Nessun giudizio, solo ascolto e tanta empatia: il progetto "siblings" nasce anche per questo, "per offrire uno spazio di confronto libero e aperto – concludono in coro le specialiste –. Ai prossimi partecipanti diciamo che troveranno un luogo dove ci sono ragazzini come loro, dove essere se stessi. Non promettiamo un posto dove avere subito tutte le risposte, ma sicuramente dove poter fare tutte le domande".