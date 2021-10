No vax ancora in piazza a Milano. Circa trecento persone si sono ritrovate in piazza Fontana per protestare contro il green pass, in solidarietà con i portuali di Trieste: alle 18.40 è partito un corteo che si è subito fermato in piazza Beccaria, davanti alla sede del Comando della polizia locale. Secondo un messaggio che sta circondando sulle chat firmato da un movimento denominato "Io non chiudo", l'idea degli anti-vaccinisti è quella di mettere in scena due flash mob di un quarto d'ora l'uno davanti alle sedi di Prefettura e Questura. La manifestazione non preavvisata è monitorata dalle forze dell'ordine, pronte a intervenire nel caso i No vax si avvicinino a obiettivi sensibili. Come sempre, non è chiaro il percorso, visto che gli attivisti del movimento rifiutano il dialogo con la polizia.

Gli aggiornamenti

Il corteo ha poco dopo cambiato direzione e si è diretto verso via Larga. Bloccata la circolazione e mezzi pubblici deviati. Stando a quanto risulta, i manifestanti sono diretti verso la Prefettura, preceduti dalla polizia. Poi il gruppo ha raggiunto l'incrocio tra via Vivaio e corso Monforte, dove ad attendere i trecento manifestanti c'erano altri cinquanta No vax in presidio. Il tratto di strada che porta alla Prefettura è stato transennato: la zona è presidiata dai reparti antisommossa e da due blindati di carabinieri e polizia.