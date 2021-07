Milano - Alcune migliaia di persone stanno sfilando in corteo per le vie del centro per protestare contro l'introduzione del green pass.

Dopo essersi ritrovati in piazza Duomo, senza dare alcun preavviso in Questura, i manifestanti sono partiti poco prima delle 18, dirigendosi verso piazza Scala, passando da via Santa Margherita. Ma se la Questura non era stata informata, sui social e sui canali Telegram circolava un volantino che annunciava una manifestazione no vax: "Contro il passaporto schiavitù, contro obblighi vaccinali, contro la truffa, contro la dittatura instaurata. Per la libertà", si leggeva nel manifestino. Poi la precisazione: "Proteste apartitiche, spontanee, autogestite, pacifiche, organizzate dal popolo".

In corteo, senza mascherine e distanziamento, ci sono anche famiglie con bambini e gli striscioni che hanno aperto la sfilata portano le scritte: 'Green pass = ricatto morale', 'Difendiamo il futuro', 'No Green pass, no Tso sperimentali', 'Scegliere non è un reato, discriminare sì', 'No Nazi pass'. C'è anche chi porta un cartello con la scritta 'Si vax, no green pass'. Slogan e cartelli anche contro il premier Mario Draghi e urla "Libertà, libertà".

Poi, il corteo è ripartito da piazza Scala, ha percorso via Case Rotte, piazza San Fedele e via San Raffaele, per poi tornare in piazza Duomo. Un ragazzo si è avvicinato al corteo urlando "Vaccinatevi, vaccinatevi" ed è stato allontanato in malo modo. La situazione è costantemente monitorata dalle forze dell'ordine. Gli ingressi della Galleria Vittorio Emanuele sono presidiati da agenti e carabinieri, mentre il sagrato alto del Duomo è transennato.