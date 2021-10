Milano - Per il dodicesimo sabato consecutivo i No vax sono scesi in strada a Milano per manifestare contro l'obbligo di certificato verde che scatterà dal 15 ottobre. Il corteo, partito da piazza Fontana in un clima di tensione, ha registrato scontri tra polizia e manifestanti all'angolo tra via Vitruvio e via Settembrini. Le prime file di No vax sono state respinte dalle forze dell'ordine. Il corteo, dopo una tappa in stazione Centrale è ripartito e si è infilato in via Filzi in direzione Porta Nuova, per poi svoltare a sinistra verso piazza Repubblica. Il serpentone si è progressivamente sfilacciato e il numero di manifestanti è diminuito rispetto all'inizio. Al momento non si sa dove si concluderà la protesta, che nei sabati precedenti si è sempre protratta almeno fino alle 21.

Momenti di tensione si sono registrati quando il corteo ha puntato sulla Centrale provando a entrare dal lato di piazza Luigi di Savoia, ma è stato bloccato dalla polizia. I cancelli della Galleria delle Carrozze sono stati chiusi per evitare i raid dei negazionisti. Dal corteo insulti alle forze dell'ordine, che si sono schierate davanti all'ingresso principale di piazza Duca d'Aosta. Poco prima i reparti antisommossa della polizia hanno bloccato il corteo all'incrocio tra corso di Porta Romana e via Sforza, ma alcune centinaia di manifestanti sono riusciti a passare urlando "Libertà, libertà" e arrivando fino ai Bastioni di Porta Venezia, dove è stato inscenato un blocco al centro della strada, sul lato di corso Buenos Aires. Code di auto in tutte le direzioni.

L'iniziativa non preavvisata, che vede la partecipazione di alcune migliaia di persone, è stata preceduta, per la prima volta dal 24 luglio, da un dialogo tra alcuni dei manifestanti, capeggiati dal senatore e ormai ex candidato sindaco di Italexit Gianluigi Paragone (su posizioni dichiaratamente anti green pass), e le forze dell'ordine per concordare un percorso: si ipotizza la Darsena come possibile meta finale.

Un gruppo capeggiato da Paragone è rimasto fermo in piazza Fontana, mentre la maggior parte dei manifestanti è partita inizialmente senza una meta precisa. La testa del corteo ha imboccato corso di Porta Romana da piazza Missori. Non c'è accordo tra i No vax e ci sono stati continui tentativi di deviazione: i cambi di percorso rendono ancor più complicata la gestione della circolazione per la polizia locale. Tram fermi e traffico bloccato nella zona.