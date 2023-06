"No al trasferimento" Presidio in piazza per difendere il servizio del “dentista sociale“

di Francesca Grillo

Tutti d’accordo, nessuna divisione politica: al presidio di ieri per tenere aperto il dentista sociale nella Casa di comunità di Corsico c’erano diverse bandiere. "È una battaglia che va combattuta tutti insieme", ha sottolineato il vicesindaco di Cesano Salvatore Gattuso. La battaglia a cui si riferisce è quella contro la chiusura dell’ortodonzia sociale di via dei Lavoratori, ovvero le prestazioni a ticket zero o prezzo calmierato che "aiutano i fragili, coloro che non possono permettersi l’ambito privato – ha evidenziato il sindaco di Trezzano, Fabio Bottero –. Hanno proposto soluzioni come navette che porteranno i pazienti, per lo più anziani e fragili, ad Arese, dove il servizio sarà spostato per due anni per consentire i lavori di ristrutturazione della Casa di comunità. Inaccettabile". Al presidio di protesta erano presenti anche i consiglieri regionali Nicola Di Marco (M5S), che ha ribadito la necessità di "continuare a garantire un servizio essenziale per il territorio. Regione non può continuare a impoverire i servizi", e Simone Negri (Pd), il primo a sollevare la questione: "Dai recenti rapporti sulla povertà – ha detto Negri –, emerge che una persona su tre rinuncia a curarsi. Privare il territorio del dentista sociale è un altro passo verso la desertificazione dei servizi". Al presidio davanti alla Casa di comunità erano presenti anche i dentisti che ci lavorano, Gabriella Valente ed Enrico Invernizzi, che hanno messo in evidenza l’importanza del servizio per tanti pazienti fragili, mamme in difficoltà, bambini, anziani e disabili. "Mantenere l’ortodonzia sociale è necessario, temo che questa non sarà l’ultima battaglia: bisogna tutelare le persone fragili", ha aggiunto il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti. Il primo cittadino di Assago ha invece annunciato quella che potrebbe essere la svolta nella questione: "Dopo la riunione coi vertici di Asst – ha raccontato Lara Carano –, che si è mostrata tempestiva nella risposta, è emersa la possibilità di spostare il servizio all’ospedale San Paolo, organizzando delle navette per gli spostamenti. Il servizio comunque tornerà a Corsico a lavori ultimati". "Alle parole devono seguire i fatti – ha concluso il sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura –. Abbiamo bisogno di certezze e di impegni concreti: la salute dei cittadini, soprattutto dei fragili, deve essere una priorità".