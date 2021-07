La più rapida vaccinazione della storia diventa un’occasione di screening per la diagnosi precoce dell’epatite C. Un virus insidioso, che può rimanere silente per anni e poi presentare il conto con insufficienza epatica, cirrosi, tumore al fegato; che da pochi anni è diventato guaribile con nuovi farmaci in grado di eradicarlo in 8-12 settimane nel 95% dei pazienti, sottolinea Massimo Puoti, primario degli Infettivi del Niguarda. Il problema è che "sono ancora numerosi i casi non diagnosticati": almeno 250mila in Italia, uno dei Paesi più colpiti, col 2% della popolazione infettato dal virus; almeno 150mila persone in Lombardia.

Il Niguarda, col suo Hepatitis Center, ha aderito con altri tre centri lombardi a una campagna pilota, che prevede di offrire nei centri vaccinali, insieme all’antiCovid, il test rapido per la diagnosi dell’epatite, prelevando una goccia di sangue dal dito. La sperimentazione, con un target, per il Niguarda, di un migliaio di nati tra il ’69 e l’89 in sette date questo mese, dovrebbe poi essere estesa a tutta la regione in vista dello screening nazionale che fa parte del piano per eliminare l’epatite in Italia entro il 2030. Gi. Bo.