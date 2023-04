Nidi aperti anche a chi ha un solo genitore che lavora o i nonni residenti

Tre importanti novità nel regolamento dei nidi comunali, per "rispondere in modo più incisivo ai bisogni delle famiglie, offrendo opportunità nuove per conciliare il lavoro, o la ricerca del lavoro, e la formazione dei propri figli", spiega il sindaco Rino Pruiti. All’unanimità, il Consiglio comunale ha approvato le modifiche che riguardano due articoli del regolamento. Grazie alle novità, si introduce la possibilità di presentare la domanda per l’accesso al servizio anche ai bambini con un solo genitore lavoratore (e non soltanto a chi ha entrambi i genitori lavoratori), in caso di posti liberi rimasti dalle graduatorie. Altra novità: anche le famiglie non residenti possono iscrivere i propri figli, a patto che almeno uno dei nonni viva a Buccinasco. Resta comunque la priorità per i residenti nel Comune di Buccinasco: il nuovo requisito infatti scatta solo in caso di riapertura dei termini, che dà comunque sempre la priorità a chi risiede a Buccinasco. Con l’articolo 7 del nuovo regolamento, sempre in caso di riapertura del bando, viene inoltre attribuito un punteggio per i bimbi con cugini di primo grado che già frequentano il nido.

"Con queste piccole modifiche al regolamento – aggiunge il sindaco Pruiti, che ha anche la delega all’Istruzione – ampliamo l’offerta per le famiglie di Buccinasco impegnandoci ad aprire più volte nel corso dell’anno il bando qualora ci fossero posti liberi. Cerchiamo così di favorire la ricerca dell’occupazione, pensando soprattutto alle donne troppo spesso costrette a lasciare il posto di lavoro con la maternità. E pensiamo anche al welfare familiare: se i nonni vivono a Buccinasco, potranno aiutare i figli con i nipotini in un’ottica di mutuo aiuto familiare". L’obiettivo è anche d’invertire la tendenza che vede Buccinasco invecchiare: "Nascono pochi bambini. Abbiamo adottato e continueremo a pensare a diverse misure di welfare rispondere alle esigenze espresse delle famiglie". Francesca Grillo