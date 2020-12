Milano, 26 dicembre 2020 - Sulla Lombardia è in arrivo una forte perturbazione che porterà neve anche a quote basse tra domani, domenica 27 dicembre, e lunedì 28 dicembre. Le previsioni meteorologiche, infatti, confermano precipitazioni nevose anche a Milano, pertanto i mezzi spargisale saranno preposizionati in città a partire dalla serata. Nel corso del tavolo neve che si è tenuto questo pomeriggio, presieduto dalla vicesindaco Anna Scavuzzo e dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli, il Comune di Milano ha deciso di convocare il Coc (Centro operativo comunale) domani alle ore 18.

Gli itinerari che saranno oggetto di maggiore attenzione sono inizialmente quelli più sensibili per la circolazione dei veicoli - ad esempio cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici - e per il transito sicuro dei cittadini, come fermate Atm in superficie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici e ospedali. A seguire, tutte le strade. Al tavolo erano presenti le direzioni comunali interessate, la Protezione civile e le partecipate A2A, Amsa, Atm ed MM. Il Comune rinnova anche l'appello agli amministratori di condominio affinché provvedano a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accumulo.