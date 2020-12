Milano, 2 dicembre 2020 - Prima neve sulla Lombardia, e, nonostante il lockdown, a Milano è tornato anche il traffico, soprattutto nelle vie centrali della città. Si è svegliato così il capoluogo lombardo, con un primo nevischio accennato in mattinata, che è diventato man mano una fioccata abbondante. Complice la riapertura di qualche attività e la scelta di rinunciare ai mezzi pubblici, alle bici o ai motorini a causa delle condizioni del tempo, sono tornate anche le code di auto. Da mesi ormai non si vedevano incolonnamenti soprattutto lungo la cerchia dei Bastioni e la circonvallazione interna. Chi non lavora in smartworking stamattina ha preferito prendere l'auto.

Dall'inizio del secondo lockdown, peraltro, su decisione del Comune, è stata anche sospesa AreaC ed il pagamento del parcheggio nelle strisce 'blu'. Il traffico si è concentrato soprattutto nelle vie dove la circolazione è ridotta anche a causa dei lavori della M4, con i cantieri che occupano buona parte delle carreggiate. In alcuni punti, come all'incrocio tra via Molino delle Armi e Corso Italia, un vigile ha fatto defluire il traffico.