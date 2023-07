"Nessuno stop Ma si cerchino miglioramenti"

Sul trasloco della scuola media Vivaio il Tar prende ancora tempo: nessuna sospensiva, se ne riparlerà il 26 settembre, a lezioni avviate in viale D’Annunzio. Nel frattempo il trasloco continua, verranno riconsegnate le chiavi dei locali di via Vivaio all’Istituto dei Ciechi. "Il presidente della III Sezione, Carlo Bignami, ha vivamente consigliato le parti in causa di individuare una possibile intesa conciliativa tenendo per base la nota dell’amministrazione comunale del 7 luglio, che illustra la disponibilità ad effettuare alcuni interventi migliorativi sull’immobile di viale D’Annunzio - spiegano gli avvocati delle famiglie ricorrenti, Domenico Barboni e Anna Nardone -. Nei prossimi giorni saranno organizzati degli incontri operativi con l’Avvocatura Comunale per una individuazione condivisa delle opere e un cronoprogramma per la esecuzione delle stesse". Nella nota del 7 luglio il Comune - pur ricordando che lo stabile è completamente a norma - ha confermato la disponibilità ad aggiungere ulteriori tasselli, dalla realizzazione di percorsi guida esterni per consentire l’orientamento e l’autonomia per l’accesso a persone cieche e ipovedenti allo studio di una zona scolastica a traffico limitato, rivedendo la viabilità tra Corso Genova e le circonvallazioni dei Navigli e dei Bastioni.

Dopo l’ultimo sopralluogo si è convenuto all’installazione di maniglioni per l’apertura delle porte dall’interno dei bagni per persone con disabilità; una volta definite le destinazioni degli spazi verranno predisposte mappe tattili. "Non sono i miglioramenti che chiedevamo - commentano le famiglie ricorrenti, deluse -, i problemi strutturali non sono risolvibili, la palestra non si allarga, lo spazio fuori non c’è. In tutti i modi abbiamo gridato per salvare una realtà che funzionava e il progetto educativo che questo trasloco mette in discussione". Si.Ba.