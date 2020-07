Un parco cardioprotetto. Nei giorni scorsi stato inaugurato nell’area verde di via Dalla Chiesa il nuovo defibrillatore che avrà l’imprescindibile compito di proteggere i fruitori del parco Angelo Vassallo. Quello al parco è il terzo defibirllatore nella zona: gli altri sono al mercato e vicino alla biblioteca Alda Merini. Uno strumento voluto fortemente dall’Amministrazione comunale. Altri defibrillatori sono stati installati negli impianti sportivi e in tutte le palestre scolastiche. Un altro dispositivo è in dotazione anche alla polizia locale, che lo usa sulle automobili di pattuglia.

Ch. S.