Neri, agricoltore per vocazione: "Il paese deve cambiare passo"

La riserva è sciolta, la prima presentazione pubblica, con gazebo di ascolto dei cittadini, è fissata per domani pomeriggio, al centro sportivo: sarà Piergiorgio Neri, agricoltore e proprietario di azienda agricola 61enne, già candidato alle passate amministrative e leader della civica (di area centrodestra ma senza simboli di partito e con candidato sindaco senza tessere) “Insieme per cambiare”, il “competitor” di Michele Avola, vicesindaco attuale e candidato del centrosinistra, alle ormai vicine amministrative. Tiene molto, il neocandidato sindaco, alla specifica “agricoltore”: "Il mio lavoro da una vita, il mio grande orgoglio. Sono profondamente legato alla terra. E ci sono volute la pandemia, una guerra e la siccità a farci capire quanto sia importante per tutti. Bisogna rispettarla, conservarla". Parola d’ordine, andando in politica, "cambiare passo". La lista e Neri hanno militato in minoranza negli ultimi cinque anni. Ora mirano a scalzare il centrosinistra, in sella da diversi mandati consecutivi, gli ultimi dieci a guida di Angela Comelli. Vari i punti chiave della campagna ormai in pieno corso. Il proseguimento o meno dell’esperienza nell’Unione dei Comuni Adda Martesana, di cui Bellinzago fa parte insieme a Truccazzano (che ha peraltro da poco annunciato la prossima uscita), Liscate e Pozzuolo Martesana dal 2016 è un tema sicuramente caldo. Convinta l’adesione del centrosinistra, la lista avversaria si riserva il giudizio ma è scettica: "Una cosa è certa – dice Piergiorgio Neri –: il nostro paese non ha tratto da questa unione sufficienti benefici, e i servizi per i cittadini non bastano. Basta guardarsi incontro, andare in Comune, sentire la cittadinanza. Qualora fossimo eletti, valuteremmo bene, ma bene, e da subito". La giunta in uscita ha appena approvato piani attuativi residenziali. "Mi viene da dire “era ora”. Questo paese è fermo. Abbiamo perso tantissimi, troppi dei nostri giovani, che scelgono di vivere altrove. Ed è un dispiacere. Io a Bellinzago Lombardo, a differenza, mi si consenta, del mio avversario, sono nato. Ci sono sempre vissuto, ci lavoro. Mi spiace, davvero, vederlo progressivamente svuotarsi. Una priorità sarà quella di muovere il paese, renderlo più attrattivo". Domani saranno presentati ai cittadini dieci punti prioritari del programma in via di stesura. "Ma il primo obiettivo dell’incontro è ascoltare chi verrà a trovarci. Siamo in una fase in cui è fondamentale raccogliere spunti". La lista la stessa di cinque anni fa. E i candidati consiglieri? "Un po’ di conferme, e parecchie novità". M.A.