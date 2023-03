Nelle sedi regionali 15 radiofari per non vedenti

La Giunta regionale ha approvato lo schema di contratto per la concessione di 15 radiofari finalizzati a garantire il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione delle sedi regionali da parte di persone ipo e non vedenti. La nuova tecnologia per l’orientamento urbano, integrativa rispetto al bastone bianco e aggiuntiva ai sistemi tattiloplantari e alle mappe tattili, è stata sviluppata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e da INVAT, Istituto Nazionale per la Valutazione e Validazione di Ausili e Tecnologie. "Attraverso questo sistema radio, innovativo, omologato in tutto il mondo e a bassissima emissione di radiofrequenza – spiega Elena Lucchini, assessore regionale alla Disabilità – potremo fornire ai non vedenti, dotati di bastone trasmittente, informazioni immediate per aumentare e semplificare la loro autonomia di movimento e utilizzare al meglio gli spazi regionali".