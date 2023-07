Nel Bilancio regionale 9,7 milioni di penali Trenord: "Somme non ancora definite"

Trenord attacca noi ma, soprattutto, critica la Giunta di Attilio Fontana che si è permessa di inserire nel Bilancio della Regione penali accertate pari a 9,7 milioni di euro per violazioni al contratto di servizio avvenute nel 2022 che, peraltro, voteremo tra qualche giorno ma che, a detta proprio di Trenord, non sono in realtà “ancora consuntivate“. In bilancio c’è quindi scritta una falsità?". La domanda, del tutto retorica, è di Emilio Del Bono, consigliere regionale del Pd, che espone così i contenuti della risposta ricevuta dall’azienda ferroviaria regionale ai rilievi avanzati dalle opposizioni in commissione.

"La verità è semplice – prosegue Del Bono –, la Regione Lombardia ha accertato 9,7 milioni di euro di penali per violazione del contratto di servizio solo nel 2022 e qui, poiché i miglioramenti in questi anni sono stati assai deficitari, si apre il tema del perché la Regione si appresta a formalizzare un affidamento diretto per 10 anni ad una società che accumula milioni di euro di penali tra il 2021, dove per legge per il Covid non si permise di sanzionare le violazioni, se non in misura ridotta, quindi 1,5 milioni, e il 2022, per 9,7 milioni", in totale fanno 11,2 milioni. "Non c’è molto da aggiungere – conclude il consigliere Dem –, il resto delle spiegazioni le chiederemo in Consiglio regionale. Il trasporto pubblico deve decisamente migliorare e fare un salto di qualità all’altezza di una Regione così importante come la Lombardia".

Gi.An.