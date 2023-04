Nei dieci milioni di investimenti anche un palazzetto dello sport

"Conti molto difficili" e mesi di lavoro e attesa, infine il documento approda in aula, approvato, nel corso di una maratona consiliare a tutti numeri, il bilancio di previsione. 22 milioni il pareggio entrate uscite, investimenti per 10 milioni già in corso: fra le opere di punta la riqualificazione energetica della scuola media Mascagni, circa 2 milioni e 300mila per interventi al centro polivalente anziani, altri 200mila euro da investire sul Palazzo Trivulzio. Sul lungo periodo, nel triennio, un altro progetto “importante“, un palazzetto dello sport da oltre 4 milioni, per il quale occorrerà reperire risorse. Bilancio in porto molto in ritardo rispetto agli anni precedenti, "un ritardo dovuto alle note vicende dei costi energetici – così nella sua relazione il sindaco Antonio Fusè –. Negli anni scorsi presentavamo il bilancio in dicembre: è un impegno che mi sento di assumere per il prossimo esercizio". Sul documento: "I tempi che viviamo hanno creato non poche difficoltà nel trovare il pareggio fra l’entrata e la capacità di spesa. A fronte delle maggiorazioni di costo di molti fornitori abbiamo dovuto intervenire, anche andando a colpire alcuni servizi a domanda individuale. La cosa più importante è che siamo riusciti a soddisfare le esigenze e a mantenere i servizi. È da considerare un successo". All’assessore al bilancio Giuseppe Alchieri (nella foto) il compito di illustrare il documento. Ma sempre con chiosa: "Abbiamo dovuto fare i conti con difficoltà strutturali". Dalla minoranza le critiche. "Approvare un bilancio in aprile è un grave errore – dice Franco Guzzetti, Melzo si Rigenera – . L’esercizio provvisorio ha creato problemi a catena". "Inaccettabili le imposizioni sulle tariffe – dice Pinuccia Banfi, pd – senza un vero percorso di condivisione".

Monica Autunno