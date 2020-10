Durano poco? Tanto meglio: in un’epoca d’incertezze, la caducità sembra essere diventata una sicurezza, un bene rifugio, un espediente per stare sul mercato anche in un momento commercialmente difficile. E così, a Milano, è il trionfo dei temporary store, i negozi a tempo breve. Come quelli che hanno appena aperto i battenti in due location strategiche della città. In Stazione Centrale è sbarcato Bodrato, brand iconico tra i chocolatier piemontesi di alta gamma, con una mini-boutique nella Galleria commerciale al piano terra che rimarrà aperta fino a gennaio 2021 e un ampio concentrato di proposte golose che celebrano l’autunno ma sono propedeutiche al Natale, tra praline e cremini assortiti, creme spalmabili, i famosi "Bodratini" e le eleganti cappelliere rosse fatte apposta per intercettare i passeggeri più esigenti in transito.

Poco lontano, al 42 di corso Garibaldi, sotto l’insegna “Panettone Day“ e con l’invitante proposta ai passanti "scegli il tuo panettone. In vendita a 10 euro nel formato da 500 milligrammi". Lievitato firmato da alcuni giovani e valenti interpreti dell’arte bianca (come Gianluca Prete, Magda Fascione e Barbara Veronica Braghero), con versioni creative e ispirate a fianco di quella tradizionale: tra le altre, l’“Amaruby“ con cioccolato Ruby e amarene, l’“Espresso Biondo“ con cioccolato al caramello, caffè, scorze di agrumi e il “Gelato al panettone gluten free“ firmato dal maestro gelatiere Paolo Brunelli. Fino all’8 novembre. P.G.