Aiutare le attività di vicinato che effettuano consegne a domicilio e nel contempo fornire un servizio utile ai cittadini per evitare spostamenti inutili in questo periodo. Torna online “Spesa a domicilio’’, la mappa georeferenziata realizzata dal Comune per far conoscere a tutti i cittadini le attività di vicinato presenti nel proprio quartiere.

“Spesa a domicilio’’ nasce lo scorso marzo dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, i nove Municipi, Confcommercio Milano e il suo sistema associativo, le associazioni di via e il supporto delle principali social street presenti in città. Ad oggi sono 826 le attività presenti sulla mappa che dal giorno del suo lancio ha fatto registrare oltre 215 mila accessi sul Geoportale del Comune e oltre 4mila download da parte dei cittadini dell’applicazione per smartphone. "Mettiamo nuovamente a disposizione di cittadini e commercianti ‘Spesa a domicilio’ – spiega l’assessore al Commercio Cristina Tajani –, servizio che è stato molto apprezzato durante lo scorso lockdown".