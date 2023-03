Nefrologia dell’Asst Nord Milano Pazienti assistiti anche la sera

Nella Giornata mondiale del rene, l’Asst Nord Milano rilancia l’importanza dello screening e della prevenzione precoce. Negli ospedali di Sesto e Cinisello è presente un’équipe di nefrologi, di cui fa parte anche una dietista per studiare un corretto regime alimentare adeguato per i pazienti dal terzo stadio in su in cui si riduce il consumo delle proteine. Fa parte del team anche una psicologa, che aiuta i pazienti a livello emotivo nello stadio più avanzato della malattia. Il percorso prevede dunque una terapia farmacologica e un corretto stile di vita. "Facciamo anche educazione sanitaria perché indichiamo quali tipi di medicinali o stili di vita potrebbero essere nocivi - spiega il dottor Paolo Fabbrini, direttore del dipartimento Area medica dell’Asst Nord Milano e della struttura complessa di Nefrologia e dialisi al Bassini -. Alcune malattie renali possono arrivare allo stadio terminale e quindi anche il trapianto diventa un’opportunità prioritaria. Non c’è un limite di età, possono essere trapiantati anche pazienti di 6570 anni purché siano in ottime condizioni fisiche". Tra l’ospedale Bassini e quello di Sesto ora si registrano 160 pazienti dializzati. "Il nostro centro è uno dei pochi a seguire le persone anche durante il turno serale, dalle 19 a mezzanotte". Nell’arco del 2022 sono state effettuate 3.445 visite ambulatoriali nefrologiche, di cui 660 prime visite. La malattia renale è spesso asintomatica e colpisce il 10% della popolazione: in Lombardia ci sono 8mila pazienti dializzati e 1.6001.700 ingressi in dialisi ogni anno. "Se la malattia non viene diagnosticata in tempo il rischio è di venirne a conoscenza in uno stadio avanzato".Laura Lana