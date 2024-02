’Ndrangheta, sequestrati i beni di un boss della locale di Rho

La polizia di Stato, su richiesta del tribunale di Milano, ha eseguito il sequestro preventivo di un immobile e conti correnti a un 48enne, italiano, ritenuto elemento di spicco della locale di ‘ndrangheta di Rho. Il destinatario del sequestro è uno delle 55 persone indagate per i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, traffico di armi nell’ambito dell’inchiesta “Vico Raudo“ del mese di novembre 2022. Secondo quanto emerso dalle indagini il 48enne avrebbe avuto anche un ruolo di spicco come coordinatore dell’attività illecita.

Il provvedimento è stato eseguito dalla sezione misure di prevenzione patrimoniali della divisione anticrimine della questura di Milano. Gli accertamenti patrimoniali nei suoi confronti hanno consentito agli agenti di risalire a un immobile ad Arluno acquistato all’asta dalla figlia del 48enne. Per farlo la figlia avrebbe utilizzato proventi dalle attività illecite svolte dall’uomo: la donna infatti risulta priva di reddito, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa ed è disoccupata. Il decreto di sequestro ha interessato la totalità del patrimonio riferibile al 48enne: oltre all’appartamento sono stati sequestrati anche conti correnti suoi, della moglie e dei suoi figli per un valore stimato di 240mila euro.

Roberta Rampini