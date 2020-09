Milano, 4 settembre 2020 - «Sai cosa devi fare... quando parli al telefono, la cosa migliore che non è intercettabile, tu non ce l’hai Whatsapp?». Ore 15.52 del 30 marzo 2019, l’Alfa Romeo Stelvio di Cataldo Casoppero è posteggiata in un’area di servizio di Lonate Pozzolo. La voce captata dalla microspia installata dai carabinieri è quella di Giovanni Vicenzino, contattato dall’imprenditore edile ritenuto legato ai clan per “bonificare“ l’auto da eventuali cimici piazzate dalle forze dell’ordine: «Domani ce lo passiamo (con uno scanner, ndr), comunque è a posto», il responso a fine controllo dell’investigatore privato ed ex consulente della Procura di Busto Arsizio, già a processo con l’accusa di aver chiesto informazioni riservate su indagini in corso a un poliziotto. E invece l’ambientale c’era e ha registrato quelle conversazioni, riportate nell’ordinanza di custodia cautelare che ieri mattina ha portato in carcere 11 persone, secondo tempo dell’inchiesta Krimisa che il 4 luglio 2019 aveva smantellato la locale di ’ndrangheta di Legnano-Lonate (34 arresti) guidata da Vincenzo Rispoli e legata a doppio filo ai Farao-Marincola di Cirò Marina.

Stando agli ulteriori accertamenti dei militari del Nucleo investigativo di via Moscova, coordinati dal capo della Dda Alessandra Dolci e dai tenenti colonnelli Antonio Coppola e Cataldo Pantaleo, Vicenzino non era l’unico “tecnico“ a disposizione. Sì, perché nelle 230 pagine di provvedimento firmato dal gip Alessandra Simion si fa riferimento a due ufficiali della polizia locale dell’unione dei Comuni di Lonate Pozzolo-Ferno, l’allora comandante facente funzioni Roberto Filadoro e il commissario Enzo Ermeti, che avrebbero preannunciato a Casoppero un controllo imminente nella sua abitazione per presunti abusi edilizi. E poi c’è il geometra infedele dell’Anas, Riccardo Lazzari, pure lui finito in cella: secondo le accuse, il trentanovenne originario di Terni, intervenuto in un cantiere stradale di Vanzaghello gestito dalla Vale Scavi di Casoppero, non comminò alcuna sanzione al costruttore, pur se «pienamente consapevole dell’illiceità» dei lavori, anzi diede la possibilità agli operai di concludere l’opera «sotto la sua protezione»: «Va bene, io per me è tutto a posto, io non ho visto niente...», la rassicurazione a Casoppero. In cambio, Lazzari, che si vantò di tenere «le redini» del «sistema» nonostante la presenza di «colleghi miei un po’ sceriffi», ottenne un mini escavatore: «Ah sì, se t’avanza, un dieci quintali, un quindici... io vengo su, lo carico, lo porto io, non ci stanno problemi eh...».

Negli atti non mancano riferimenti allo spaccio di droga, a depositi di armi e a episodi di violenza. Come quello subìto da un imprenditore di stanza a Malta, vittima di una spedizione punitiva dall’Italia per non aver pagato Giovanni Lillo e i fratelli Michele e Giuseppe Di Novara per alcuni lavori “in nero“ nei suoi cantieri edili nell’isola: «Amore, sono andato al bowling stasera, ho fatto strike», il crudo resoconto di Lillo alla moglie Francesca Rispoli. Un pestaggio brutale per dare una lezione al debitore: «Fidati, la ’ndrangheta non è morta».