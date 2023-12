Naviglio tinto di verde: "Affondiamo"

Le acque del Naviglio Grande tinte di verde, sul ponte Alda Merini è comparso uno striscione con la scritta "Il governo parla, la terra affonda". Nuovo blitz ambientalista a Milano, sotto gli occhi di numerosi passanti, organizzato ieri pomeriggio da Extinction Rebellion per denunciare in occasione della Conferenza internazionale sul clima Cop28 il "fallimento della leadership mondiale nell’affrontare la crisi climatica". Sul ponte gli attivisti hanno anche inscenato una sorta di flash mob sdraiandosi a terra con addosso dei cartelli e hanno fatto colare a picco una casa di carta perché "stiamo letteralmente affondando". In contemporanea con Milano sono andate in scena azioni simili anche in altre città: sono stati colorati di verde, infatti, i corsi d’acqua di Venezia, Roma, Torino e Bologna.

Azioni che si inseriscono nella “Giornata Mondiale per la Giustizia Climatica”, indetta dalla Climate Justice Coalition e rilanciata in Italia anche dalla Cgil. La sostanza utilizzata, hanno precisato gli attivisti, è "fluoresceina, un sale innocuo per le persone e per la flora e la fauna. Infatti è usato da geologi, speleologi e anche da idraulici". Durante il flash mob gli attivisti hanno distribuito volantini ai passanti. Milano è già stata teatro di azioni simili, dal blitz del settembre 2021 al MiCo (per quell’episodio sono sotto processo otto giovani) all’imbrattamento del monumento equestre a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. "A meno di un mese dall’ultimo episodio avvenuto in viale Lucania, questi eco-imbecilli hanno deciso di colorare di verde le acque del Naviglio Grande – spiega Riccardo De Corato (FdI) –. Da luglio ad oggi questo è il quinto episodio, è necessario che venga applicato loro il Daspo urbano".

A.G.