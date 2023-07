Naviglio di Cernusco capitale della bicicletta - 80 km di ciclabili

Il Naviglio si laurea capitale della bici. Per il sesto anno consecutivo Cernusco incassa il prestigioso titolo di Fiab, la Federazione Ambiente e bicicletta, quattro bike-smile su cinque, un risultato che riguarda solo 35 centri in Italia sui 180 in corsa. Tutto merito delle politiche di casa che spingono sulla mobilità dolce, a cominciare da una rete di piste ciclabili che si estende per più di 80 chilometri su 110 strade all’interno delle mura cittadine e si proietta anche fuori: lungo il Martesana, in sella, si arriva in ufficio o all’università, a Milano. Un orgoglio per il salotto buono dell’hinterland al lavoro per aumentare il reticolo di green-way, "in via Torino è aperto il cantiere - spiega il sindaco Ermanno Zacchetti - l’obiettivo è dare a tutti la possibilità di lasciare l’auto in box". Questione di salute e di rispetto per la natura, emergenza più che mai sentita dopo la settimana di maltempo appena archiviata: qui, c’è stato uno degli epicentri di grandinate e nubifragi con la tromba d’aria che ha lambito i confini terrorizzando la gente. "La nostra passione per i tragitti a due ruote ha radici lontane - ricorda il primo cittadino - il patrimonio di corsie dedicate è frutto di un lavoro cominciato 30 anni fa, tutte le amministrazioni che si sono passate il testimone hanno sposato la causa della lotta all’inquinamento".

Il sogno adesso è raggiungere le tre cifre: 100 chilometri per girare in lungo in largo fra i quartieri, pedalando. Una promessa rinnovata sotto la bandiera gialla Fiab che sventola nell’ufficio di Zacchetti, "un traguardo ambizioso ma alla nostra portata". Gli investimenti su questo fronte "si sono rivelati importanti durante la pandemia, quando la gente aveva paura di salire sui mezzi pubblici". È così che l’esercito dei pentiti della macchina si è fatto via via più numeroso. Fra gli interventi più significativi per potenziare la rete che alla fine coprirà tutto l’abitato ci sono i trait d’union per le scuole e la stazione della metropolitana, ma anche il progetto Bicipolitana, "sempre per sponsorizzare la scelta sostenibile".

Bar.Cal.