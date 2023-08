Milano, giovane di 27 anni rapinato nella zona dei Navigli da due uomini

Usando una tecnica rodata, lo hanno avvicinato da dietro e mentre uno gli stringeva il polso l’altro strappava via l’orologio. La vittime dell’ennesima rapina è un giovane iraniano di 27 anni, derubato in piazza 25 maggio a Milano, nella zona dei Navigli.

Il ventisettenne ha sporto denuncia raccontando di essere stato aggredito da due uomini di origine nordafricana, che si sono dati alla fuga dopo la rapina. L’orologio derubato era un Filippo Loreti dal valore di circa 250 euro.

Milano è la città con più reati d’Italia. Nel 2022 sono stati denunciati 5.985 reati ogni 100.000 abitanti e malgrado complessivamente i delitti diminuiscano negli anni – l’Italia, in generale, è sempre più sicura – questo non vale per reati comuni come scippi e rapine, che nel 2022 sono aumentati rispettivamente del 18 e 24 per cento.