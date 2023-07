Natale a Milano: parte la caccia agli sponsor per le iniziative 2023-2024

Alberi, installazioni luminose, mercatini, piste di pattinaggio: il Comune cerca sponsor e collaborazioni per dare forma e colore alle iniziative del Natale 2023. La Giunta ha definito le linee di indirizzo per l’individuazione dei soggetti pubblici o privati, fondazioni, associazioni e soggetti del Terzo settore interessati a realizzare progetti e attività per il periodo delle festività 2023-2024.

Gli avvisi pubblici dedicati saranno online nelle prossime settimane. In continuità con gli scorsi anni, l’amministrazione ha confermato il concept “Il Natale degli Alberi”, donato da Fondazione Bracco al Comune, per impreziosire Piazza Duomo con il tradizionale albero e abbellire tante altre piazze e vie della città con abeti e altre idee creative. Le proposte e le installazioni elaborate nell’ambito di questo concept dovranno essere attinenti al tema, originali e di qualità, oltre che in armonia con il luogo in cui saranno collocate. I progetti dovranno essere sostenibili a livello ambientale ed energetico, con ricorso anche a tecnologie innovative. Il tradizionale mercatino nell’area di Piazza Duomo sarà oggetto di specifiche procedure a evidenza pubblica. L’assessora al Turismo Martina Riva si attende risposte da realtà pubbliche e private.