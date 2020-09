Politecnico di Milano, Humanitas e imprese lombarde insieme per nuove tecniche di diagnosi e terapia per la medicina di precisione del futuro. È l’obiettivo del progetto Newmed (Metodi e materiali innovativi per la medicina di precisione e personalizzata), tra i 33 vincitori del bando “Call Hub Ricerca e Innovazione”, finanziati con 114 milioni di euro complessivi da Regione Lombardia.

Capofila del progetto è il Politecnico di Milano, che ha come partner l’Istituto di Ricerca clinica dell’Ospedale Humanitas e le aziende Optec, Bright Solutions e 3rdPlace. Partendo dalle nanotecnologie e dalla fotonica, la scienza che studia la propagazione della luce, Newmed si propone di raggiungere tre obiettivi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: lo sviluppo di microscopi Raman per l’analisi dei tessuti nelle lesioni tumorali; lo sviluppo di metodi di imaging in fluorescenza per diagnosi e per chirurgia di precisione; la formulazione di nanovettori per il rilascio controllato di farmaci nel cuore.