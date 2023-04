Nasce lo spazio "Out" Il cortile aperto nel mercato comunale

Inaugurato ieri lo spazio OUT: il cortile sociale del mercato comunale coperto di viale Monza 54 riqualificato da Politecnico di Milano - Off Campus Nolo grazie al sostegno di Fondazione Claudio De Albertis, istituita da Borio Mangiarotti, e Fondazione di Comunità Milano. ll cortile, finora inutilizzato, è stato trasformato in uno spazio polifunzionale, con zone dedicate allo svago e alla socialità e aree di servizio. L’intervento ha restituito al quartiere uno spazio per la condivisione e la cultura, animato da un palinsesto di attività. Previste attività ricreative ed educative gratuite: doposcuola, lezioni sull’economia circolare e contro gli sprechi, concerti e cinema all’aperto. "Il mercato di viale Monza, oltre ad avere grande valore dal punto di vista architettonico, è sempre stato un luogo di aggregazione e siamo convinti che il nuovo cortile lo renderà ancora più vivace", dichiara Edoardo De Albertis di Fondazione Claudio De Albertis.