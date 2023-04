Nasce l’hub antispreco Cibo raccolto e distribuito alle persone in difficoltà

di Laura Lana

Un centro per la raccolta e la distribuzione di alimenti destinati agli enti caritativi e assistenziali, che aiuterà persone in situazione di disagio economico. L’hub antispreco è nato in uno spazio di oltre 200 metri quadri, nella sede di via Da Giussano messa a disposizione del Comune, che è stata attrezzata con cella frigorifera per consentire la raccolta alimentare, in particolare di cibi freschi, da parte dei punti vendita della grande distribuzione, dei negozi di vicinato e della ristorazione del territorio. Il progetto è stato finanziato grazie a un bando della Regione e vede come partner, oltre al Comune, altri due soggetti: la Fondazione Cumse, fondata dal medico cinisellese Roberto Stigliano, che si occupa di cooperazione internazionale e attività di educazione, e l’associazione Banco alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" ODV, una realtà impegnata nel recupero delle eccedenze da tutta la filiera agroalimentare (produttori agricoli, industriali, distribuzione e ristorazione) per distribuirle gratuitamente alle strutture caritative dedicate al sostegno delle persone in condizioni di povertà. "Abbiamo messo a sistema questo importante servizio che è stato avviato e consolidato per andare incontro a bisogni emergenti. L’impegno di Fondazione Cumse e del Banco alimentare ci permetterà di incrementare l’attività di solidarietà svolta sul nostro territorio – ha spiegato l’assessore alla Centralità della persona e Terzo settore Riccardo Visentin –. I vantaggi della presenza di un punto logistico in città saranno una disponibilità maggiore degli alimenti, una distribuzione più rapida, efficace ed efficiente agli enti caritativi e assistenziali, oltre al consolidamento del lavoro di rete già in atto".

Lo spazio del quartiere Sant’Eusebio già da tempo era attivo per diverse iniziative di solidarietà, tra cui la raccolta alimentare e di beni di prima necessità per la popolazione ucraina. Ora il salto con un programma che prevede la redistribuzione del cibo ai punti Caritas e alle associazioni assistenziali. Nell’accordo di collaborazione è previsto anche l’impegno di Banco alimentare Lombardia a garantire un’adeguata formazione ai volontari, in particolare per quanto riguarda le norme sulla sicurezza alimentare, e a rafforzare le attività educative nelle scuole.