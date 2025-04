Nasce il servizio “Abit-azioni” per arginare l’emergenza case

Per arginare l’emergenza abitativa, nasce "Abit-azioni", un progetto che punta a contrastare la vulnerabilità abitativa con un approccio inclusivo e solidale. Si tratta di uno sportello per l’abitare sostenibile, dove può trovare consulenza chi ha difficoltà a trovare o ad affittare casa. "Questo progetto promuove l’attivazione di una rete solidale a contrasto della povertà abitativa, in stretta collaborazione con l’associazionismo e la cittadinanza attiva nel territorio", commenta l’amministrazione.

Aperto a Cologno e a Sesto, è indicato a chi si trova in difficoltà a trovare casa o a sostenere le spese: gli operatori aiuteranno a fare la ricerca dell’alloggio, pianificare le spese per l’abitare e cercare possibili sostegni economici. Chi ha un appartamento vuoto riceverà invece consulenza "per affittarlo in modo vantaggioso e sicuro. Aiuteremo le persone ad affittare a nuclei affidabili, già incontrati da noi, ad accedere alle garanzie riservate a chi affitta a canoni agevolati e a usufruire di agevolazioni", spiegano i promotori. Inoltre, saranno organizzati incontri formativi su abitare, lavoro, risparmio energetico ed educazione finanziaria e sarà istituita una bacheca "cerco, offro, scambio" per oggetti, servizi e competenze. A Cologno lo sportello è attivo in via Petrarca. 11 martedì dalle 14 alle 18, mentre a Sesto il martedì e il giovedì dalle 10 alle 18 in viale Edison 438. Il progetto ha avuto il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano ed è cofinanziato da Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, la Grande Casa onlus e Fondazione Auprema.

La.La.