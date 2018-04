Milano, 9 aprile 2018 - Tredici arresti sono in corso di esecuzione dalle prime ore della mattinata nell'ambito di un procedimento penale coordinato dalla Procura della Repubblica di Milano da parte dei Carabinieri del NAS di

Milano. I soggetti sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell'Erario, truffa ad aziende farmaceutiche, autoriciclaggio, ricettazione di farmaci, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

I presunti responsabili sono stati rintracciati nella provincia milanese, e in quelle di Monza Brianza, Roma, Napoli e Lucca. Oltre ai tredici provvedimenti cautelari, sono in corso anche 11 perquisizioni locali nelle predette province e 37 ordini di esibizione di documentazione.