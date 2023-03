Musica a San Vittore, i detenuti fanno le playlist "Si realizza un sogno che coltivo da 35 anni"

La musica risuona in carcere, attraverso un sistema audio installato in alcuni spazi e nei raggi di San Vittore, con la cultura come "motore di cambiamento sociale" e i suoni come stabilizzatori dell’umore. Musica selezionata dai detenuti "per fare in modo che in quel luogo di sofferenza possa traspirare uno spirito pregnante di vita". La sonorizzazione di San Vittore, iniziativa unica nel suo genere in Europa, è stata inaugurata ieri nell’istituto, grazie a un progetto di Franco Mussida che vede realizzarsi "un sogno che coltivo da oltre 35 anni". Ad essere riprodotte saranno playlist di brani originari di tanti paesi del mondo, specie quelli che seguono le rotte migratorie, organizzate dagli stessi detenuti durante i laboratori di ascolto emotivo

consapevole tenuti da Mussida. "Questa iniziativa, che va ben oltre i confini della città di Milano – spiega l’assessore alla Cultura del Comune, Tommaso Sacchi – non solo promuove attività culturali all’interno del carcere, ma

favorisce anche momenti di riflessione e divertimento, contribuendo a creare un’atmosfera più umana e vivibile all’interno degli istituti di detenzione". Per la prima volta, ieri, è stato acceso l’impianto realizzato grazie anche al contributo di Slow Music, alla presenza tra gli altri del direttore del carcere, Giacinto Siciliano e del provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Luigi Pagano.

Come colonna sonora suoni e voci dei musicisti del Cpm Music Institute e del coro La Nave di San Vittore. L’iniziativa è l’evoluzione di CO2, progetto che dal 2013 ha coinvolto migliaia di detenuti in 11 carceri portandoli ad avere un approccio più consapevole con l’ascolto della musica strumentale. "Questa attività permette ai detenuti di sperimentare l’ascolto di se stessi – sottolinea Mussida – si tratta di classificare per stati d’animo brani di ogni genere che vengono poi offerti all’ascolto di chi entra in carcere e di chi in carcere ci deve stare. Per i detenuti è un tempo prezioso in cui suono e

silenzio superano la parola, stabilizzando l’umore e rafforzando le parti più fragili dell’essere".