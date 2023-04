Museo del 900 In duemila per l’Art week

Si è chiusa con un’affluenza record la Milano ArtWeek, l’iniziativa organizzata dal Comune di Milano e sponsorizzata per il quinto anno da Banca Generali. Per l’occasione, la banca ha offerto al pubblico, sabato, l’ingresso gratuito al Museo del Novecento. All’entrata i visitatori hanno ricevuto in omaggio un volantino sull’educazione finanziaria sviluppato dall’istituto, nell’ambito dei propri programmi sociali per sensibilizzare alla cultura del risparmio e dei mercati. Il risultato è stato un boom di presenze: oltre 2.200 visitatori si sono recati al Museo. Grande attenzione al tema del collezionismo nella tavola rotonda organizzata sempre da Banca Generali, con la presenza di Vincenzo De Bellis e i rispettivi direttori del museo del 900, Gianfranco Maraniello e Nicola Ricciardi di Miart sul tema “Il valore

dell’arte”.