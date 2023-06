"Murales in memoria di Giulia e Thiago: Senago ricorda l'ennesimo femminicidio"

Giulia, in costume da bagno, che accarezza e guarda il pancione. E le ali. "Mi piace pensare che in paradiso mancassero due angeli". Sono la bozza del disegno e la scritta realizzata dall’artista che nei prossimi giorni dipingerà un murales in via Monte Rosa, il luogo dove è stato trovato il corpo di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio. Ieri mattina la distesa di fiori, peluche, giocattoli, biglietti e poesie che aveva ricoperto il piazzale davanti alla fila dei box è stata spostata. "D’accordo con la famiglia abbiamo prelevato tutto e portato in un magazzino del comune – spiega la sindaca Magda Beretta –. I fiori purtroppo dovranno essere buttati e stiamo valutando cosa fare dei tanti regali, peluche e altri oggetti. Di sicuro porteremo alla famiglia biglietti, lettere, poesie, diseghi e dediche che centinaia di persone hanno lasciato in via Monte Rosa". Comune e famiglia Tramontano lunedì avevano invitato la gente "a lasciare pensieri e mazzi di fiori per Giulia e Thiago (così si sarebbe chiamato il figlio che portava in grembo) vicino della panchina rossa del parco Falcone e Borsellino di via Pacinotti". È qui, da ieri il luogo della memoria dell’ennesimo femminicidio. Accanto alla panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, che qualcuno ha chiesto di intitolare proprio alle 29enne. Invece il muro che porta all’intercapedine dove era nascosto il corpo sarà ripulito, le sterpaglie rimosse, verrà realizzato il murales e posata una targa in memoria di Giulia e Thiago. Ro. Rampini