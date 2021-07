Passeggiando in corso di Porta Romana a Milano si rischia di essere colti da una sorta di allucinazione visiva: lungo il tragitto da Crocetta a Porta Romana accade che l'occhio del passante sia catturato da linee tremule e colori non sempre del tutto vividi. Ci si stropiccia gli occhi, si prova a guardare da un'altra parte per capire se davvero non sia tutto frutto della fantasia o di un "inceppamento" dell'apparato visivo. E non lo è. Perché proprio in corso di Porta Romana lo street artist Cheone, fra i più noti e creativi d'Italia, ha realizzato un murales su un palazzo nello stile che caratterizzava l'architettura di Antonì Gaudì. L'artwall in termine tecnico sarebbe un "trompe l'oeil", ovvero un'opera che "inganna l'occhio" perché è in rilievo e quindi sembra letteralmente che "salti fuori" dalla superficie su cui è realizzato. Il murales realizzato da Cheone ricorda lo stile di Casa Batlló, opera realizzata proprio dall'architetto spagnolo Antoni Gaudì a Barcellona.

