Murale per i “sindaci ribelli“ "Protagonisti della rinascita"

Anche il rintocco delle campane a mezzogiorno, ieri, ha per sua ammissione "emozionato" il Sindaco Sala, intervenuto a inaugurare sul muro cieco delle barocche ex-Scuole Arcimbolde, poi Collegio dei Barnabiti, ora sede del Dipartimento di Lingue e letterature straniere dell’Università Statale, in via Lupetta, il murale dei sindaci ribelli: "Quando Milano fa sentire la sua voce, non si può non ascoltarla. Concreta, pragmatica, antifascista. Città che crede nel progresso, nella libertà da ogni schiavitù, e che funziona. Così sempre vogliamo essere. Come si sono trovati a interpretare il cambiamento, Antonio Greppi, Virgilio Ferrari, Gino Cassinis, Pietro Bucalossi, Aldo Aniasi. Oppositori del nazifascismo, protagonisti della Resistenza e della rinascita, della modernità e dell’avvento della democrazia municipale repubblicana". In altre parole (quelle di Luis Sepulveda), capaci "anche senza grandi gesti, di vivere, e vivere in piedi, anche nei momenti più difficili", come si legge nella didascalia dell’opera muraria realizzata dal collettivo artistico Orticanoodles e dall’Associazione OrME-Ortica Memoria di Milano, in collaborazione con Fiap e Fondazione Aniasi e con il patrocinio del Comune.

Anna Mangiarotti