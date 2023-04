Milano, munizioni da guerra e droga nella casa in zona Ticinese: arrestato insospettabile 50enne

Milano, 23 aprile 2023 – Nascondeva in casa 7 munizioni calibro 7.62 da guerra, oltre a un campionario di sostanze stupefacenti di tutti i tipi. L'uomo, un 50enne di Milano, è stato arrestato dalla polizia di stato. Gli agenti lo hanno bloccato per un controllo, attorno alle 17.30 di sabato 22 aprile 2023, mentre guidava la sua auto in viale Brianza, non distante dalla stazione centrale. I poliziotti hanno trovato nella sua vettura alcune dosi di cocaina e hanno deciso quindi di perquisire la sua abitazione, in zona Ticinese.

In casa hanno trovato 48 grammi di hashish, 27 grammi di cocaina, 75 grammi di ketamina e mdma, 27 pasticche di ecstasy, lsd e altre sette capsule di sostanze psicotrope. Durante la perquisizione sono state trovate anche le munizioni, poste sotto sequestro.

Negli ultimi giorni a Milano e provincia diversi gli arresti per spaccio di droga

Il tassista pusher

Circa 1350 grammi di cocaina e 170 grammi di hashish sono stati trovati dalla Squadra Mobile della Polizia in possesso di un insospettabile tasissista. Verso le 18 di sabato, i poliziotti del gruppo antispaccio nel transitare in via Panfilo Castaldi hanno notato l’atteggiamento sospetto di un uomo che, uscito da un albergo, è salito a bordo di un taxi facendo praticamente il giro dell’isolato per poi tornare al punto di partenza davanti allo stesso hotel. Gli agenti hanno fermato l’uomo, poi identificato come uno svizzero di 37 anni a Milano per un week end di svago, trovandolo in possesso di cinque capsule in plastica trasparente, simili a normali compresse medicinali, contenenti circa 2 grammi e mezzo di cocaina, acquistate poco prima dal tassista. Gli agenti della Squadra Mobile hanno, quindi, fermato il tassista, un italiano incensurato di 42 anni, trovando nel vano portaoggetti dell’auto quattro pacchetti di sigarette contenenti 86 capsule di cocaina del peso lordo di circa 72 grammi, dello stesso tipo di quello poco prima vendute, oltre alla somma di circa 600 euro. A seguito della perquisizione presso il suo domicilio a Bollate (MI), e in un’altra abitazione nella sua disponibilità, i poliziotti hanno trovato circa 1280 grammi di cocaina, suddivisa in 1393 capsule dello stesso tipo di quelle vendute oltre ad un involucro di sostanza di circa 35 grammi, grammi 170 di hashish, sostanza da taglio, un bilancino, una macchina incapsulatrice, materiale per il confezionamento in capsule e circa 62mila euro in banconote di vario taglio occultate anch’esse sopra un armadio. Il 42enne è stato arrestato e condotto presso il carcere San Vittore in attesa dell’udienza di convalida.

Il maxi sequestro

Sempre sabato la Polizia ha arrestato a Milano un 54enne pregiudicato per detenzione di sostanza stupefacente ai fine di spaccio di e ha sequestrato 51 kg di hashish, 10.500 euro in contanti e materiale da confezionamento. Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, a seguito di un'attività di contrasto e repressione del commercio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un uomo dedito allo spaccio in appartamento a Segrate (MI). Infatti i poliziotti, intorno alle 14 hanno fermato vicino la sua abitazione, il 54enne a bordo della sua autovettura, trovandolo in possesso di 1.000 euro in contanti e un mazzo di chiavi. All'interno del suo appartamento a Segrate, gli agenti hanno rinvenuto delle buste recanti un indirizzo di Milano oltre a 14 grammi di hashish. I poliziotti, insospettiti dalle giustificazioni dell'uomo, hanno controllato anche l'abitazione in zona Loreto rinvenendo e sequestrando circa 51 kg di hashish suddivisa in numerosi panetti e sottovuoto, materiale per il confezionamento oltre alla somma di 9.500 euro, verosimilmente provento dell'attività illecita. L'uomo, il quale era stato già arrestato a Novembre 2021 per lo stesso reato, è stato condotto presso il carcere di San Vittore.