Municipio di Cassina de' Pecchi, 30% di Aumento dei Costi, Ma Nessun Soldo per Sostenerlo

I nuovi listini prezzi, un "salasso": si impennano del 30% i costi del nuovo municipio e in attesa che la normativa indichi "chi paga", progetto a dieta. Il rifacimento del Comune, ricordiamolo, è, insieme alla nuova sede della tenenza della guardia di finanza a Sant’Agata, finanziato per 6 milioni di euro totali (4 e rotti il Comune, il rimanente la caserma) con oneri dal piano ex Nokia. Un tavolo con l’operatore è aperto. Su questo tema un primo confronto l’altra sera in commissione urbanistica. "Il nuovo prezziario regionale - così la sindaca Elisa Balconi - ha comportato per tutti gli appalti pubblici, tutti, un aumento del 30%. Ma non c’è chiarezza su chi debba accollarselo. È una questione delicata". Una certezza: "Il Comune non ha soldi da aggiungere, si va per ora a “smagrire”, con criterio, il progetto del nuovo municipio in modo da rientrare. Quello della Finanza non si tocca". Ma proprio sulla finanza le critiche da parte dei commissari. "Anche quest’opera - così Sandro Medei, consigliere di opposizione - è aumentata nei costi. Ho proposto di chiedere al Ministero di sostenere almeno parte del rincaro". M.A.